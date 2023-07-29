Siyah zeytin yapımı: böyle tatlandırılır! Hazine gibi öyle bir değeri var! Merak edildi, inceleme başlattık

Siyah Zeytin

Yüzlerce yıl boyunca varlıklarını sürdüren ve ürünlerinden sağlığa faydalı besinler elde edilen zeytin ağaçlarına ülkemizde yoğun olarak rastlanmaktadır. Ege Bölgesi başta olmak üzere Akdeniz, Marmara ve Güney Doğu'da yetişen zeytin ağaçlarının meyvesi zeytin kahvaltı sofralarımızda her gün yer alan besinlerin başında gelmektedir. Lezzetiyle insanları cezbeden zeytin tam anlamıyla bir sağlık kaynağı ve şifa deposudur. Zeytin, D, E, A vitaminleri ile potasyum, kalsiyum açısından zengin bir besindir. Doğadaki en bereketli ağaçlardan birinin meyvesidir ve lezzetiyle sofraları şenlendirirken aynı zamanda vitamin deposu olması özelliğiyle sağlık için oldukça yararlıdır.

Siyah Zeytin Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

3 kilo etli ham siyah zeytin

300 gr salamura tuzu ( kaya tuzu )

5 litrelik plastik su şişesi

Siyah Zeytin Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Zeytinleri yıkayıp süzülmesi için kenara alıyoruz.

Süzülen zeytinlerden plastik bidona 2 avuç kadar dolduruyoruz.

Üzerine biraz tuz ekliyoruz.

Bu şekilde şişe dolana kadar devam ediyoruz.

Kapağını sıkıca kapatıp bir iki çalkalayıp yan şekilde yatırıyoruz.

Sabah akşam kapağını açıp şişenin içindeki gazın dışarı çıkmasını sağlıyoruz.

Tekrar yan yatırıp sağa sola bir iki döndürüyoruz Bu işlemi sabah akşam uygulamaya devam ediyoruz.

Yavaş yavaş zeytin tuz ile fermente olduğu için su salacak bu suyu 2 günde bir döküyoruz.

Zeytin zaman içersin de büzüşmeye başlayacak. Olgunlaşan ve tatlanan zeytinler 1-1, 5 ay sonra servise hazır hale gelecek.

Zeytin hazır hale gelince 5 litrelik plastik şişenin içine 1 küçük çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz.

Güzelce sağa sola çevirip sıvı yağın zeytinlerin her yerine bulaşmasını sağlıyoruz.

Zeytin dolu şişeleri dik şekilde güneş almayan bir yerde bekletiyoruz.

Hazır hale gelen zeytinlerden istediğimiz miktarda servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz.

NOT: Zeytinleri cam kavanozda hazırlamak isterdim ama kapağını ne kadar sıkı kapasanız da hava alıp zeytinler bozulabiliyor. Onun için dar ağızlı plastik şişede bozulma olmuyor.

Zeytinleri satın alırken kurtlu olmamasına dikkat ediyoruz.

5 litrelik plastik su şişesi tam 3 kilo zeytin alıyor.

Yeşil Zeytin Yapımı (Çizme Zeytin) Tarifi İçin Malzemeler

5 kiloluk bidon

3 kilo yeşil zeytin

1 çay bardağı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Su

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Yeşil Zeytin Yapımı (Çizme Zeytin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle zeytinlerin iki üç tarafından çizik atıp, bidona koyup, her gün bir defa acı suyu gidene kadar (yaklaşık 10 gün) suyunu değiştirin.

Tatlanınca bir litre suyun içinde kaya tuzu ve limon tuzunu eritip, bidona boşaltın.

Kalan kısmı suyla doldurup, sıkıca kapatın. Kış boyu afiyetle yiyin. Yapanlara afiyet olsun.



