Siyah üzüm çekirdeği ile gelen sağlık: Topuk dikeni nasıl oluşur? Evde topuk dikeni kürleri

TOPUK DİKENİ NASIL OLUŞUR?

Topuk dikeni topuk kemiğine bağlı olarak büyüyen kalsiyum birikintileridir. Yıllar boyunca hiç bir belirti vermeden sinsi sinsi büyüyebilir. En büyük belirtisi sabah ilk attığınız adımlardaki ağrı olabilir. İlerleyen topuk dikenlerinde gün içinde yürümek oldukça zorlaşır. Topuk dikeninin oluşmaması için yalın ayak sert zeminlerle basmamak gerek yani rahat kaliteli bir ev terliğiniz mutlaka olmalı. Günlük hayatta rahat ayakkabıları tercih etmelisiniz topuklu ya da daha rahatsız bir ayakkabı giymek zorunda kalırsanız mutlaka silikon bir tabanlıkla desteklemelisiniz.

TOPUK DİKENİ İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Topuk dikeni için gitmeniz gereken bölüm Ortopedi ve Travmatoloji bölümü mutlaka doktorunuz sizin için uygun bir tedavi önerecektir. Topuk dikeni için özel tarifler de var. Evde yapabileceğiniz bu karışımlarla topuk dikeni ağrılarınız azaltabilirsiniz.

Topuk dikeni için pırasa kürü

Malzemeler

Pırasa

strec film

Yapılışı

Pırasayı beyaz yerinden mümkünse püskülleri ile beraber 20 cm kadar kesin. Bir robotla iyice doğrayıp ezin. Topuk kısmında yoğunlaşarak ayağınıza sürün. Strec naylon filmle ile sarın. Çorap giyin ve bu şekilde sabaha kadar uyuyun. Bu pırasa kürünü 3. gün üst üste uygulayın. Bu şifalı kür ağrılara çok iyi geliyor.

Soğuk şişe masajı

Topuk dikeni için oldukça etkili bir diğer yöntem ise kendi kendinize yapabileceğiniz soğuk şu şişesi masajı.Yarım litrelik pet şişe suyu buzluğa koyun. Donsun ya da iyice soğusun. Bir koltuğa oturun ve ayağınızın altında bu şişeyi yuvarlayın. Topuk kısmına hafif hafif bastırarak şişeyi ayağının altında çevirin. Bu masajı gün içinde en az iki kere yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın.

Üzüm çekirdeği tansiyon ve kolesterol dahil birçok hastalığın iyileşmesine fayda sağlar. Doktora danışarak yenilen bu meyveyi tansiyon hastaları tüketebilir.

Üzüm kökeni çok eskilere dayanan bir meyve olarak bilinmektedir. Fakat her ülkede aynı standartlarda yetiştirilmediği gibi tüketim alışkanlıkları farklılaşabilmektedir. Dolayısıyla binlerce yıllık geçmişine karşılık en faydalı meyveler arasında gösterilen üzüm tam manasıyla kavranamayan bir doğal antibiyotiktir. Türkiye’de çoğu kişi çekirdeksiz üzüm yiyerek meyveyi tükettiğini düşünür. Elbette üzüm neye iyi gelir diye sorduğumuzda alacağımız cevaplar yeteri kadar doygundur. Fakat üzüm çekirdeğinin yararları zannettiğimizden çok daha fazladır. Bu bir nevi üzümün köklerinden beslenmek gibi düşünülebilir. İlk olarak Avrupa’da 1950’lerde başlayan üzüm çekirdeği kullanımı damar yollarını genişlettiği kanıtlandıktan sonra kat ve kat artmıştır.

Topuk dikeni kürler arasında en çok tercih edilen kuru üzüm kürüdür.

Kara üzüm çekirdeği kürü

Malzmeler

1 avuç kuru çekirdekli siyah üzüm

1 kaşık zeytinyağı

Üzümleri bir havanda ezin. Çekirdekleri kırılsın ve ezilsin. Üzerine bir kaşık yağ ekleyin bu karışımı topunuza sarın. Strec naylon film ile güzelce sarın bu karışımla gece gündüz durabildiğiniz kadar durun, yürüyebilir ya da bu karışımla uyuyabilirsiniz.

Üzüm Çekirdeğinin Yararları, Kimler Tüketmeli

Üzüm Çekirdeği Yenir mi?

Geçmişten günümüze çok geniş bir tarihe sahip olan üzüme kıyasla üzüm çekirdeği son 70 yıldan beri etkin olarak ilaç gibi görünüyor.

Aslında bir dönem 1900’lü yılların ortasında ilaç olarak damar tıkanıklığı yaşayan hastalarda kullanılarak olumlu sonuçlar alınmış.

Buna karşılık üzüm çekirdeklerinin kan dolaşımı, kan basıncı ve damar hastalıkları ile ilgili birçok noktada tedavi edici unsur olduğu kanıtlanmıştır.

Bu gibi noktaları dikkate aldığımız an üzüm çekirdeği yemek zararlı mı sorusundan ziyade yararlarına odaklanmaya başlıyoruz. Çünkü herkesin damar sağlığı için gereken bir besin olduğunu vurgulayabiliyoruz.

Üzüm Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Üzüm çekirdeği teorik olarak üzümle bağdaştırılabilir. Ancak kendi başına iyi geldiği birçok ayrı noktaya değinmeden geçmeyelim.

Damar Rahatsızlıkları

Damar rahatsızlığı ya da tıkanıklık geçiren hastalarda büyük oranda başarıya ulaşan hekimler üzüm çekirdeğinin damarları güçlendirdiğini belirtiyor.

Kan Dolaşımı ve Basıncı

Kan damarlarını koruyucu bir etken olarak gördükleri üzüm çekirdeğinin damar sağlığıyla beraber düzenli bir kan dolaşımı, aynı şekilde sağlıklı bir kan basıncı sağladığını vurguluyorlar.

Boşaltım Sistemi

Bağırsaklarda yaşanan tıkanıklıklar çoğunlukla doymuş ve trans yağlardan kaynaklanabilir. Bunların boşaltılması ve bağırsakların işlevini sağlıklı yerine getirmesini sağlar.

Kolesterol

Kolesterolün düşmanı olan üzüm çekirdeği kandaki yağ birikmesini damarlardan söküp atabilir. Böylelikle dengeli bir kolesterole sahip olabilirsiniz.

Yüksek Tansiyon

Yüksek tansiyon hastalarına tavsiye edilmektedir. Damar tıkanıklığını önlediği gibi dengeli bir tansiyon sağlar.

Kan Sulandırıcı

Kan sulandırıcı ilaç kullanan çok geniş bir kitle vardır. Çoğunlukla şeker ve tansiyon hastaları bu dertten muzdarip olurlar. Üzüm çekirdeği bu işlevi damar sağlığıyla birlikte doğal yollardan yapar.

Taş ve Kum Düşürenler İçin

Üzüm çekirdeğiyle kolayca taş ve kum düşürmek mümkündür. Daha acısız ve daha seri bir dönem yaşayarak bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

İltihap Oluşumu

Fiziksel iltihaplarda oluşumu önleyici bir etki yaratır. Genellikle romatizma ya da benzeri rahatsızlıklar için tüketilebilir.

Üzüm Çekirdeğini Hangi Hastalar Tüketmeli?

Üzüm çekirdeği neden yenilmelidir konusunda birçok uzman doktorun tanıları aynı şekildedir.

Damar tıkanıklığı gibi damar rahatsızlıkları yaşayanlar ve buna bağlı kan dolaşımı, kan basıncı değerleri düşük olanlar.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için doğal etki yaratır.