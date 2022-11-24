Siyah sarımsak yağının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Kara sarımsak yağı cilde, saça faydaları bitmiyor...

'Siyah sarımsak içerisinde birçok vitamin ve mineral madde içerir. Siyah sarımsak yağı 17 tür amino asit içermesinin yanında, B vitamini de ihtiva eder. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko ve manganez gibi mineral maddeler de bulundurur.

İşte güzellikten sağlığa siyah sarımsak ve siyah sarımsak yağının faydaları...

Hastalıklara Karşı Koruyor

Hastalıklara karşı koruma sağlar. Siyah sarımsağın içindeki antioksidan maddelerin normal sarımsağa göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Antioksidan maddeler hücreleri hastalıklara karşı korur, birçok kronik hastalıkları engeller. Antioksidan maddeler sayesinde kalp hastalıkları, Alzheimer, romatoid artrit gibi rahatsızlıklara karşı vücut korunur.

Şeker Hastalığına Karşı İyi Gelir

Şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek rahatsızlığı, görme bozuklukları, sinir hasarı gibi farklı rahatsızlıklara sebep olabilir.

Siyah sarımsak yağındaki güçlü antioksidanlar diyabete karşı koruma sağlar.

Kolesterolü Dengeler

Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp hastalıklarına karşı da korur.

Alerjik Reaksiyonlara, Virüslere Ve Enfeksiyonlara Karşı Koruma

Ciltteki alerjik reaksiyonlar için rahatlama sağlar. Doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir ve enfeksiyonlara, virüslere karşı korunmaya yardım eder.

Karaciğeri İyileştirir

Karaciğerdeki iltihaplanmayı ve alkol hasarını geçirmeye yardım etmesi siyah sarımsak yağının faydaları arasındadır.

Kabızlığı Engeller

İçerdiği bakteriyel hücreler sayesinde kabızlığı önleyici bir etkisi vardır.

Soğuk Algınlığı

Kışın getirdiği sorunlardan biri olan soğuk algınlıkları için de doğal bir antibiyotik görevi gören siyah sarımsak yağı, bu konuda çok etkilidir.

Alzheimer Rahatsızlığına Karşı Koruma Sağlar

Yaşlılığın getirdiği en büyük sorunlardan biri de akli dengenin yavaş yavaş bozulmasıdır. Siyah sarımsak yağı sayesinde bu hastalığın bir adım önüne geçebilirsiniz.

Yaşlanmayı Giderici Etkisi Vardır

Güzellik ve kozmetik sektöründe de içerik bölümlerinde yer alan siyah sarımsak yağı cildi gençleştirmekle kalmayıp kırışıklıkların da önüne geçiyor.

Kan Basıncını Dengeler

Siyah sarımsak yağı, kan basıncını dengeleyerek daha sağlıklı bir gün geçirmemize yardımcı oluyor.

Saç

Saçların bakımında da kullanılan siyah sarımsak yağı, kepek oluşumunu engelleyerek saçların yumuşak olmasını da sağlıyor.

(Siyah) Kara sarımsak yağı saç çıkarır mı?

Bu akıllarda kara sarımsak yağı saç çıkarır mı sorusunu oluşturmaktadır. Siyah sarımsak yağını düzenli şekilde kullandığınızda saç diplerini beslemiş olursunuz. Saçların ihtiyaç duyduğu nemi ve vitamini kara sarımsaktan alabilirsiniz.

Kara Sarımsak Yağı Nasıl Kullanılır?

Kara sarımsak yağını saç diplerinize birkaç damla damlatınız.

Birkaç dakika saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız.

30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayınız.

Etkili bir sonuç için 2 günde bir tekrarlanmalıdır.

Saç bakımına özen gösteren kişilere önerilir.

(Kara)Siyah sarımsak yağı Cilde Faydaları

Siyah Sarımsak Yağı Faydaları Nelerdir?

Siyah sarımsak yağı cildi besler ve onarır.

Enfeksiyonu temizleme görevi vardır.

Siyah sarımsak yağı cilde faydaları ile sıkça gündemde olmuştur.

Ölü derinin kolayca atılmasını ve yeni hücrelerin oluşmasını destekler.

Cilt lekelerini giderme konusunda birçok kişiye yardım eder.

Siyah sarımsak yağı Saça faydası

Siyah Sarımsak Yağının saç bakımında birçok etkisi vardır;

Saç derisini besler, saç köklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekler.

Kepek oluşumunu yok etmeye yardım eder.

Yıpranmış ve dökülen saçların bakımında faydalıdır.

Saç dökülmesini ve saçkıranı gidermeye karşı yardımcıdır.