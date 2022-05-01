Siyah sarımsağın faydaları say say bitmiyor! Alzheimer, kanser, diyabet, tansiyon, kolesterole karşı savaşçı

Siyah sarımsağın içindeki antioksidan maddelerin normal sarımsağa göre iki kat daha fazla olduğu biliniyor. Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir. Siyah sarımsak salatalarda, makarna ve pizza gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir. İşte, siyah sarımsakla ilgili merak edilenler...

Siyah sarımsak nedir?

Taşköprü sarımsağı Coğrafi İşaretli Ürünlerden en çok öne çıkan yiyeceklerden. Dünyanın en iyi sarımsaklarından biri olabilmesi için ihtiyacı olan sıcaklık, nem, yağmur, ru¨zgar ve toprak birleşiminin dünyanın en kaliteli ve besin içeriği en zengin sarımsağının üretildiği Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen Siyah Sarımsak, 45 ila 60 gün boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutularak elde ediliyor.

Siyah sarımsağın özellikleri

-Siyah Sarımsak içinde birçok yararlı besin olması sebebiyle birçok hastalıktan korur.



-Kokusuzdur ve yenildikten sonra vücutta koku yapmaz.



-Oda şartlarında 8 ay süreyle saklanabilir.



-Siyah sarımsak günün herhangi bir saatinde bir veya iki diş çiğnenerek veya yutarak kullanılabilir.



-Siyah sarımsak salatalarda, makarna ve pizza gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

-Siyah sarımsağı mutfaklarımızda kullanmaya alışık olduğumuz beyaz sarımsaktan ayıran en temel özellik antioksidan bakımından beyaz sarımsaktan çok daha zengin olması.

-Bu özelliği sayesinde siyah sarımsak, vücudu toksinlerden arındırıyor.

-Antioksidan özelliklerinin etkisiyle birçok hastalığa yakalanma riskini de azaltıyor.

-Hücrelerin yenilenme sürecine olumlu etkilerde bulunuyor.

-Düzenli tüketiminde cilt sağlığı üzerinde dahi olumlu etkiler oluşturabiliyor, hücre yenilenmesini desteklediğinden ciltte yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.

-Siyah sarımsağın içinde kalsiyumdan fosfora birçok mineral ve yine vücudumuzun ihtiyacı olan B1 ve C vitaminleri başta olmak üzere birçok vitamin de bulunuyor.

-Doğru şekilde tüketildiğinde bu vitamin ve minerallerin de etkisiyle siyah sarımsak, antiseptik ve antienflamatuar özellikler gösteriyor. Başka bir ifadeyle iltihaplanmaların hızlıca iyileşmesine destek oluyor, vücudu bakterilere karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

-Tıpkı beyaz sarımsak gibi kolesterolün dengelenmesine yardımcı oluyor.

-Tansiyon üzerinde de dengeleyici etkileri olduğu biliniyor.

-Antioksidan özellikleri sayesinde siyah sarımsak, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

-Beyin sağlığını da olumlu yönde destekleyen besinler arasında yer alıyor, özellikle hafıza üzerinde güçlendirici özellikleri bulunduğu söyleniyor.

-Son olarak güçlü bir antioksidan kaynağı olduğundan siyah sarımsak stres, strese bağlı uykusuzluk ve yorgunluk gibi sorunlara da çözüm olabiliyor, vücuda zindelik veriyor.

Siyah sarımsak nasıl tüketilir, nasıl kullanılır?

Yemeklerinize ya da salatalarınıza her zaman kullandığınız sarımsak gibi ilave edebilir, onu hazırladığınız nefis sosların içine dahil ederek hem renginden hem tadından hem de faydalarından yararlanabilirsiniz. Eğer siyah sarımsağı düzenli olarak tüketmek istiyorsanız bir diş siyah sarımsağı doğrudan da yutabilirsiniz tabii, tercih sizin.

Siyah sarımsağın bilinen ciddi bir yan etkisi, zararı bulunmuyor ancak kronik bir rahatsızlığı olanlar, düzenli olarak ilaç kullananlar, beyaz sarımsağa alerjisi olanlar başta olmak üzere herkesin temkinli davranmayı elden bırakmaması gerekiyor. Siyah sarımsak da dahil olmak üzere ilk kez tüketeceğiniz her besin öncesi mutlaka doktorunuza danışın.

Siyah sarımsak saç çıkarır mı?

Böylece cilt kuruluğunu önlemiş olur. Siyah sarımsak yağı yaygın şekilde saç bakımında ve saç bakım ürünlerinde kullanılır. Bu akıllarda kara sarımsak yağı saç çıkarır mı sorusunu oluşturmaktadır. Siyah sarımsak yağını düzenli şekilde kullandığınızda saç diplerini beslemiş olursunuz.

Saç çıkarmak için sarımsak nasıl kullanılır?

Diğer bir seçeneğiniz ise sarımsağı direk olarak saç derinizde kullanmak. 3-4 diş sarımsağı iyice ezerek saçlarınızın döküldüğü veya zayıfladığı bölgelerde saç derinize sürün ve yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Daha sonra aynı bölgeye zeytinyağı ile masaj yapın ve bone takarak ya da havlu sararak bir gece bekletin.

Siyah sarımsağın saça faydaları nelerdir?

Saçlarda artış sağlayıcı etkisi vardır. Aynı zamanda saçların kalınlığını artmasına, hacim kazanmasına yardımcı olur. Saça parlaklık verir. Yani saçların kalitesini yükseltir ve dış görünümde en önemli faktörlerden biri olan saçların görünümünü güzelleştirir.

Siyah sarımsağı nereden bulabilirim?

Kastamonu Taşköprü'de bulunan siyah sarımsak, Çin ve Kore'de 'uzun yaşam kaynağı' olarak nitelendiriliyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan siyah sarımsak, beyaz sarımsağın kurutulmasıyla elde edilir.