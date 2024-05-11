Siyah beyazlılarda rota Almanya! Beşiktaş'a alman sağ bek
Beşiktaş sağ bek pozisyonu için Bundesliga ekibi Werder Bremen'in oyuncusu Mitchell Weiser'i transfer listesine aldı. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirildi. Peki Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Mitchell Weiser kimdir? İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'ı gündemine aldı. Transferi bitirmek isteyen yönetim, Alman futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.
Bu sezon Werder Bremen'de 29 resmi maça çıkan Mitchell Weiser, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
MITCHELL WEISER KİMDİR?
30 yaşındaki Alman futbolcu, Werder Bremen'de forma giymektedir. Mevcut piyasa değeri ise 6 milyon euro'dur. Oyuncu bu sene Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist üretmiştir.