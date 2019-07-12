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Sivrihisar’da tarihi ve turistik alanlar yenileniyor

Tarihi ve turistik zenginliği ile dikkat çeken Sivrihisar’da, tarihi alanlarda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:35
Sivrihisar’da tarihi ve turistik alanlar yenileniyor

Tarihi ve turistik zenginliği ile dikkat çeken Sivrihisar’da, tarihi alanlarda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.


Sivrihisar Belediyesi tarafından halkın ve ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin, tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terasını rahatlıkla gezip görebilmeleri için yol yapım çalışması gerçekleştirilerek, yeni bir çıkış yolu oluşturuldu. Aynı zamanda vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına alana yeni lavabolar yapılarak, dinlenme alanları da yapıldı. Aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile Seyir Terası ve Saat Kulesine çıkış yolu keyifli yürüyüşlerin yapılacağı bir alana dönüştürüldü.


Öte yandan Sivrihisar Belediyesi ilçeyi daha cazip, kolay erişilebilir hale getirmek ve ziyaretçilere daha iyi imkanlar sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla devam edeceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:35
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