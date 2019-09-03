Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine kavuşuyor

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için geri sayım başlarken, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hayal ettiği tüm projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

12 Eylül 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni hizmet binasında Sivrihisar OSB Alt Yapı Yapım İşi ihalesi yapılacak. Toplam 218 hektar alandaki yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, paket arıtma tesisi, Telekom alt yapı şebekesi ve kamera sistemi ihalesinin ardından çalışmalar hızlanacak. İhale tarihinden sonra yer teslimi yapılarak inşaat işine başlanacak.Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamen faaliyete geçecek.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Söz verdiğimiz gibi ilçemizde iş sahaları oluşturmak, gençlerimize iş imkânı sağlayarak istihdam sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de kadim ilçemizi çok daha ileriye taşıyacak proje ve eserlerle ilçemize değer katmaya devam edeceğiz. Daha fazla refah üreten, istihdam sağlayan, katma değer sağlayan, tüm alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış müreffeh bir Sivrihisar için, canla başla çalışacağız” dedi.