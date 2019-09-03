0553 313 94 23

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine kavuşuyor

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için geri sayım başlarken, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hayal ettiği tüm projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 10:21
Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine kavuşuyor

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için geri sayım başlarken, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, hayal ettiği tüm projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.


12 Eylül 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni hizmet binasında Sivrihisar OSB Alt Yapı Yapım İşi ihalesi yapılacak. Toplam 218 hektar alandaki yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, paket arıtma tesisi, Telekom alt yapı şebekesi ve kamera sistemi ihalesinin ardından çalışmalar hızlanacak. İhale tarihinden sonra yer teslimi yapılarak inşaat işine başlanacak.Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamen faaliyete geçecek.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Söz verdiğimiz gibi ilçemizde iş sahaları oluşturmak, gençlerimize iş imkânı sağlayarak istihdam sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de kadim ilçemizi çok daha ileriye taşıyacak proje ve eserlerle ilçemize değer katmaya devam edeceğiz. Daha fazla refah üreten, istihdam sağlayan, katma değer sağlayan, tüm alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış müreffeh bir Sivrihisar için, canla başla çalışacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akit’in haklılığı tescillendi! AYM, Çetinbaş’ın kalemini kırdı
    1. Akit’in haklılığı tescillendi! AYM,..
    2. Asya borsaları
    3. SGK İl Müdürü Hasgül: "Usulsüz K..
    4. Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi
    5. THY'den Kuzey Avrupa kampanyası
    6. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Eren, 'Ülke..
    7. Osmanlı’ya çirkin iftiralarda..
    8. ABD Açık'ta Nadal çeyrek finalde
    9. Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk..
    10. Fiyat artışları (4)
    11. Bisiklet hırsızlığı şüphelisine..
    12. BB Erzurumspor’dan 3 transfer
    13. Başkan Tekin’inden İnegöl Belediyesine..
    14. Kayseri polisi uyuşturucuya geçit..
    15. Fiyat artışları (3)
    16. Başkan Bozkurt’tan Zabıta Haftası..
    17. Borsa güne yatay başladı
    18. Fiyat artışları (2)
    19. Mersin merkezli 8 ilde ’sahte bahis’..
    20. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesine..
    21. Enflasyon rakamları açıklandı
    22. Kuru incirin ihracat yolcuğu 26..
    23. Kapısı ve penceresi kırık evde yaşama..
    24. ‘Vefa’ duygusuyla yapılan hizmet mutlu..
    25. Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık..
    26. Burun kanamalarına dikkat
    27. Çiğli’de Levent Üzümcü rüzgarı
    28. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu yarın..
    29. Türkiye'nin 1 dünyanın 3 numarası..
    30. BEYMEN Club yeni mağazasını Metropol..
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"
    'Mağduriyet' planını açıkladı! "İmamoğlu görevini kötüye kullanarak cezaevine girmek istiyor"

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız