Sivil kıyafetli teröristler algı peşinde

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli, Fırat’ın doğusunda 4 ayrı bölgeye hava ve kara harekatı başlatmasıyla, terör örgütü PKK/YPG yeni bir algı yaratma hevesine düştü. Örgüt ön cephelerdeki teröristlere sivil kıyafetler giydirerek, etkisiz hale getirilen teröristler için “Türkler sivilleri katlediyor” algısı oluşturmaya çalışıyor. Terör örgütünün medya yapılanması etkisiz hale getirilen 8 teröristten 5’ini sivil gibi göstermeye başladı. Ancak teröristlerin yayınladığı videolarda, sivil kıyafetli teröristlerin çatışma görüntüleri ve boş şarjörlere, Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi bastıkları görülüyor.

Araplar ön saflarda

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG’nin Kürt kökenli teröristleri güney bölgelerinde tutarken hasta, yaşlı ve Arap kökenli teröristleri ön cephelere yerleştirerek ayrımcılık yaptığı belirtiliyor. Örgütün bu tutumundan dolayı bazı teröristlerin örgütten kaçarak MSO birliklerine teslim olmaları, örgütün dağılmaya başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda, Mehmetçik ve MSO birlikleri girdikleri yerleşim bölgelerine mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmış yerleri titizlikle inceleyerek imha ediyor.