Sivil imamlarla irtibatlı 11 havacıya gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 16 şüpheliden aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11’i gözaltına alındı.
Görev yaptıkları illerde sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 6’sı muvazzaf, 2’si emekli, 3’ü de ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5 mahrem imam için Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. 16 şüpheliden 11’i yakalandı.
Noterde yakalandı
Öte yandan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Ercan G. (47) Konya’da vekalet vermek için gittiği noterde yakalanarak cezaevine gönderildi.