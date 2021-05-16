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Sivil havacılık altın çağında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havacılık alanında elde edilen saymakla bitmeyecek başarılarda büyük özveriyle çalışan, konusunda uzmanlaşmış lisanslı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personelinin katkılarının büyük olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:23:00 -
Sivil havacılık altın çağında

Keskin, son 19 yılda hayata geçirilen dev projeler ve başarılı yönetim sayesinde Türkiye’nin sivil havacılıkta altın çağını yaşadığını belirtti. Söz konusu “altın hizmet ve atılım döneminde” Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçiren kuruluşun, yurdu ağ gibi saran her türlü imkana sahip havalimanlarındaki yolcu dostu uygulamalarıyla dünya havacılık otoriteleri tarafından örnek gösterildiğine dikkati çeken Keskin, bu başarılarla yetinmeyen DHMİ’nin yeni proje ve eserlerle geleceğe yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

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