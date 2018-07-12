Sivil-asker ayrımı Akar’la aşılmıştır

HACI YAKIŞIKLI/LEFKOŞA

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede dikkat çeken isimlerle ilgili ayrıntıları paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Müsteşarlığı ve AFAD’daki döneminde başarılı bir isim olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Amerika’da önemli yerlerde çalıştı. Ben endüstri mühendislerine çok dikkat ederim, devlet yönetimlerinde de başarılı olurlar. Oktay üretimi ve katkısı ile, MGK’larda yaptığı sunumlar ile hep dikkatimi çekmiştir. Bunun burada da yansıyacağına inanıyorum. Şu anda bir başkan yardımcısı olarak atadık, ama ileride bir ikinci başkan yardımcısı atama durumum da olabilir. Bir mesafe alalım, nerede bir aksama oluyor olmuyor bakarız. İlerde durumu değerlendirir, gerekli görürsek gerekli adımı atarız” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİNİ ÖRNEK ALDIK

Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesini de değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti: “2014 yılı sonunda Avrupa Birliği müktesabatına göre Genelkurmay Başkanlığı’nı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlama süreci ve gerekliliği vardı. O günden bugüne, biz AB müktesabatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermeyelim diye bu işi pek kurcalamadık. Ama yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Gerek Hulusi Akar Paşa’nın gerek ise Yaşar Güler Paşa’nın ve Ümit Dündar Paşa’nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri ‘şüpheci nazar’ ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır.”

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, MİLLİ SAVUNMA’YA BAĞLANABİLİR

Bir soru üzerine, “Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanabilir, hiçbir manisi yok” diyen Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: “Dikkat ederseniz, Hulusi Paşa’yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı’nı, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı’nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik.”

BİRDEN FAZLA BAKAN YARDIMCISI

Başkan Erdoğan, bakan yardımcılıklarına ilişkin ise şunları aktardı: “Bakan yardımcıları birden fazla olabilecek, bazılarında ikiyi bazılarında üçü zorlayacağız. Bakanlıkların güçlü olması lazım. İşlevlerine göre belirleyip çalışmaları güçlü hale getirmek istiyoruz. Personelde ciddi manada üst düzey yönetici de azaltmaya gidiyoruz. Amerika’yı düşünün, bir bakanın altında üç tane, dört tane bakan yardımcısı var. Biz de bakanlığın vasfına göre buralarda bu tür adımları atacağız.”

‘GÖRECEKSİNİZ FAİZ DE DOLAR DA DÜŞECEKTİR!’

Kabinenin açıklanmasıyla birlikte doların yükselmesini yorumlayan Başkan Erdoğan, “Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır” görüşünü dile getirdi.

MEHMET ŞİMŞEK DE SORULDU

Mehmet Şimşek’in kabinede yer almamasıyla ilgili yabancı basında yer alan olumsuz yorumların sorulduğu Erdoğan, şunları dile getirdi: “Yabancı basının yaklaşımlarına göre hareket etmek doğru bir anlayış değildir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, biz tırmanışta iken bile bize hep eksi verdiler. Buna karşılık, komşuda dibe vurma var; ama bir bakıyorsunuz komşuyu dört derece birden yükseltiyor. Bu nasıl bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Onun için biz daima kendi işimize bakalım. Türkiye iyi yolda. Yatırımlarımız ortada. Uluslararası kuruluşların, kredi kuruluşlarının Türkiye’de yatırım yapanlara kredi vermesi de bunu gösteriyor. Göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kesiyoruz. Onlar da arkamıza takılıyorlar zaten.”

Kabinede yer verdiği özel sektör deneyimi olan isimleri de öven Erdoğan, “Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir” dedi.

HAZİNE GÜÇLÜ KAYNAK OLUŞTURACAK

Hazine Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nı da birleştirdiklerini belirten Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti: “Berat Albayrak Bey’in finans sektörü ile hem pratikte hem de teorikte geçmişi var. Özel sektörde başarıyla çalışmış bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip, toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine geçmişte zaten tek bir bakanlıktı, ancak sonradan ayrılma süreci oldu. Ama o uygulama fayda getirmedi. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak.”