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Yerel Sivas’tan Avrupa’ya tepki! Yeniçeri böyle protesto etti
Yerel

Sivas’tan Avrupa’ya tepki! Yeniçeri böyle protesto etti

Yeniakit Publisher
2024-07-07 11:58:00 -

Sivas caddelerinde elinde dev bir Türk bayrağı, omzunda ise Mehter Marşı çalan bir ses çalar ile gezen yeniçeri, UEFA'nın bozkurt cezasını protesto etti.

Sivas'ta elinde dev bir Türk bayrağı ve omzunda Mehter Marşı çalan ses çalar ile gezen yeniçeri kıyafetli kişi şaşkınlığa neden oldu. Aslen Yozgatlı olan, Sivas'ta devlet memuru olarak görev yapan Nurettin Taşkın, yeniçeri kıyafetini kendi imkanlarıyla temin ettiğini, milli gün ve olaylarda bu kıyafeti gururla giydiğini söyledi. Taşkın, Avrupa'nın bozkurt işaretine olan tepkisi ve milli futbolcumuza bozkurt işareti yaptığı için verilen cezayı protesto ettiğini belirterek, "Bozkurt bir siyasi simge değildir. Milletimizi simgeler. Avrupa'nın verdiği kararı protesto etmek için böyle giyindim" dedi.

Çalan Mehter müziği eşliğinde Sivas sokaklarında gezen yeniçeri görenlerin ilgi odağı oldu. Birçok kişi kendisiyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

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