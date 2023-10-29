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Yerel Sivas’ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü
Yerel

Sivas’ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-10-29 19:58:00 -
Sivas’ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü

Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan traktör yaklaşık 400 metre uçurumdan uçtu, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Gündoğan idaresindeki 58 AAH 078 plakalı traktör direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 400 metrelik uçurumdan uçtu.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Gündoğan olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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