Sivas'ta torbacılara operasyon
Sivas'ta zehir tacirlerine yönelik operasyonda Narkotik ekiplerinin yakaladığı 7 şüpheli tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda, 22 parça halinde toplam 369 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 20 bin 614 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında ilgili maddelerden adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise narkotik madde ticareti, sevki ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
