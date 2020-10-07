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Aktüel Sivas'ta "tehlikeli ırk" köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza
Aktüel

Sivas'ta "tehlikeli ırk" köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:20:07 -
Sivas'ta "tehlikeli ırk" köpek besleyen kişiye 9 bin 563 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta tehlikeli ırklar arasında yer alan köpek besleyen kişiye, 9 bin 563 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğan Mahallesi civarındaki parkta bir kişinin tehlikeli ırk köpek gezdirdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisler, "presa canario" cinsi köpekle gezinen kişiyi tespit ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişiye 9 bin 563 lira para cezası uyguladı.

Polis eşliğinde alınan köpek, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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