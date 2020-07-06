  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta sulama kanalında boğulan iki çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:55:46 -
Sivas'ta sulama kanalında boğulan iki çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulan 2 çocuğun cenazeleri, aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.

Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan ailelerin sulama kanalında boğulan çocukları Devran (2) ve Ramazan Konaç'ın (3) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Otopsinin ardından cenazeler, ailelerin isteği üzerine bir tabuta konarak teslim edildi.

Kuzen oldukları öğrenilen çocukların cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Adıyaman'a gönderildi.

Çocukların amcası İsmail Konaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aileler tarlada çalıştığı sırada çocukların oyun oynarken kanala düştüğünü söyledi.

Mumcuçiftliği köyünde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, dün tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etmiş, çadırların yanındaki sulama kanalında bulunan çocuklar kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı