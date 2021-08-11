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Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı
Gündem Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı
Gündem

Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde şiddetli yağış sonucu bazı köy yolları, dağdan gelen çamur yığını nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:14:00 -
Sivas'ta şiddetli yağışta bazı köy yolları çamur yığını nedeniyle kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, uzun süre sıcak havanın ardından başlayan yağmurla birlikte dağdan gelen çamur, Kılıçpınar köy yolunun kapanmasına neden oldu.

İlçe merkezinden köye köyden de ilçe merkezine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, yolun kapanması nedeniyle uzun süre yolda mahsur kaldı.

Koyulhisar İlçe Özel İdare Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine bölgeye iş makineleri gönderildi ve ekipler yolu açmak için hummalı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

 

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