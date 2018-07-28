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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde otomobil çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:26
Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sabah saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 FN 064 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Aktürk’e (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını görenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:26
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