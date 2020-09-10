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Aktüel Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:43:36 -
Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Muhammed Ali Sevinç yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında Altan Işık'ın kullandığı 58 NZ 684 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Sevinç, eşi Seçil Sevinç (35), çocukları Kaan Paşa (11) ve Melih Hamza Sevinç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Seçil Sevinç ve Kaan Paşa Sevinç'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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