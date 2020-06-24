  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 05:55:49 -
Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mürsel Yeşilyurt (75) yönetimindeki 74 AJ 309 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücünün eşi Sariye Yeşilyurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları yerden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı