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Aktüel Sivas'ta ölen çocukların cenazeleri karıştı; defnedilenin mezarı açılıp aileye teslim edildi!
Aktüel

Sivas'ta ölen çocukların cenazeleri karıştı; defnedilenin mezarı açılıp aileye teslim edildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 18:30:00 -
Sivas'ta ölen çocukların cenazeleri karıştı; defnedilenin mezarı açılıp aileye teslim edildi!

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Yusuf Çınar Hazar (9) ile Afganistan uyruklu Ahmad Reshad’ın (10) cenazeleri morgda karıştı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Yusuf Çınar Hazar (9) ile Afganistan uyruklu Ahmad Reshad’ın (10) cenazeleri morgda karıştı. Ahmad Reshad’ın cenazesinin, Yusuf Çınar Hazar’ın yakınlarına teslim edilerek Siirt’te defnedildiği ortaya çıktı. Reshad’ın cenazesi mezardan çıkarılarak defnedilmek üzere Bolu’ya götürülürken, Hazar’ın cenazesi de Siirt’te defnedildi.

İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Yusuf Çınar Hazar ve Afganistan uyruklu Ahmad Reshad’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Malatya’ya götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından morga gelen Yusuf Çınar Hazar’ın yakınları, cenaze teslim alarak Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde defnetti. Morga gelen Ahmad Reshad’ın ismi öğrenilemeyen babası, cenazenin oğluna ait olmadığını gördü. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Ahmad Reshad’ın cenazesinin Hazar ailesine teslim edildiği, morgdaki cenazenin de Yusuf Çınar Hazar’a ait olduğu tespit edildi. Durumun ortaya çıkmasının ardından Ulaştı köyünde defnedilen Ahmad Reshad’ın cenazesi mezar kazılarak çıkarıldı. Reshad’ın cenazesi babasına teslim edilerek defnedilmek üzere Bolu’ya götürülürken, Yusuf Çınar Hazar’ın Siirt’e getirilen cenazesi de aynı mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
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