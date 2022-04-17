Sivas'ta kontrolden çıkan araç refüje çıktı
Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan K.D. (32) yönetimindeki 58 ADG 243 plakalı Seat marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı.
4 kişi yaralandı
İHA'nın haberine göre araçta bulunan sürücü, Y.Y., A.Ü., ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.