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Avrupa Oğlunu ısıran köpeği de köpeğin sahibini de dövdü!
Avrupa

Oğlunu ısıran köpeği de köpeğin sahibini de dövdü!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

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Oğlunu ısıran köpeği de köpeğin sahibini de dövdü!

Yunanistan’da sakin bir mahallede yaşanan olay, adeta infial yarattı. Çocuğunu köpek ısıran öfkeli bir baba, hem köpeğe hem de köpeğin sahibine saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yunanistan’da sakin bir mahallede yaşanan olay, adeta infial yarattı. Çocuğunu köpek ısıran öfkeli bir baba, hem köpeğe hem de köpeğin sahibine saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın turistik ve sakin bölgelerinden birinde meydana geldi. Sokakta küçük oğluyla birlikte yürümekte olan Yorgo Papadopoulos (38), başıboş bırakılan veya kontrolsüz şekilde tasmasız gezdirilen bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, küçük çocuğun bacağından ısırdı.

Kan Beynine Sıçradı

Çocuğunun acı içinde çığlık attığını ve kanlar içinde kaldığını gören baba Yorgo Papadopoulos, öfkeden çılgına döndü. İddialara göre, köpeğin sahibi olan Dimitris Koutris (42) ise olayın şokunu yaşayan babaya yardımcı olmak yerine laf dalaşına girdi ve durumu hafife aldı.

Öfkesine hakim olamayan Papadopoulos, önce oğluna saldıran köpeğe müdahale ederek etkisiz hale getirdi, ardından köpeğin sahibi Dimitris Koutris’e sokak ortasında meydan dayağı attı. Çevredeki vatandaşların şaşkınlık dolu bakışları arasında gerçekleşen kavgada, tarafları ayırmakta güçlük çekildi.

 

Hastanelik Oldular

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, köpek ısırığı nedeniyle yaralanan küçük çocuğu ve kavgada kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan köpeğin sahibi Dimitris Koutris’i hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Koutris’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltı İşlemleri Başlatıldı

Yunanistan polis merkezine götürülen baba Yorgo Papadopoulos hakkında "kasten yaralama" ve "huzur bozma" suçlamalarıyla yasal işlem başlatılırken, köpeğin sahibi Dimitris Koutris hakkında da "hayvan denetim ve gözetim yükümlülüğünü ihlal ederek yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan soruşturma açıldığı bildirildi.

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Yorumlar

yasin

Çok iyi yapmış, ellerine sağlık

Ali

Elleri dert görmesin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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