Huylu huyundan vazgeçmiyor! Özgür yine Batı’ya ağladı!

CHP Genel Başkanlığa geldikten sonra Batı dünyasına sürekli çağrılar yapan Türkiye’yi şikâyet eden Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı olduktan sonrada bu tavrından vazgeçmedi.

Özgür Özel bu kez de Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme aldı.

Özel, yazısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık yalnızca demokrasiyi geriletmiyor. Muhalefet partilerinin kâğıt üzerinde varlığını sürdürdüğü, ancak iktidara gelmelerinin fiilen imkânsız hale getirildiği yeni bir siyasi düzen inşa etmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

"Yeni Parti olarak biz farklı bir gelecek öneriyoruz" diyen Özel, "Türkiye'nin yönünün demokrasilerden yana olduğuna inanıyoruz. Avrupa'yı dinin, etnik kökenin ya da medeniyetin belirlediği kapalı bir kulüp olarak değil ortak değerler etrafında buluşmuş bir siyasi topluluk olarak görüyoruz. Türkiye de bu topluluğa yalnızca askerî gücüyle değil güçlü demokrasisi, dinamik toplumu ve kurumlarıyla katkı sunabilir" ifadelerini kullandı.

Batı’ya da seslenen Özel, "Beklentimiz çok daha basit: Demokratik gerilemenin hiçbir stratejik sonuç doğurmadığını varsaymaktan vazgeçmeleri" dedi.

Özel’in Batı’ya Türkiye’yi şikâyet etmesi ve Batı’dan yine medet umması bir kez daha eleştiri oklarının kendisine yönelmesine neden oldu.