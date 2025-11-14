  • İSTANBUL
Sivas'ta kar kabusu geri döndü! Tipi bir anda yolları felç etti

Akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi Sivas’ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentte bazı kara yolları trafiğe kapatılırken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta, kar ve tipi etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kar ve tipi sonrası kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışla birlikte Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları, çift taraflı taşıt trafiğine kapatıldı.

"İlgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir"

Konuya ilişkin Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle; Kangal-Hekimhan, Kangal-Sivas ve Gürün-Sivas kara yolları çift yönlü olarak taşıt trafiğine kapatılmış, Koyulhisar-Mesudiye, Divriği-Kangal kara yolları ise çift yönlü olarak ağır vasıta trafiğine kapatılmıştır. Bölgede karayolları ve ilgili tüm ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yola çıkacak vatandaşlarımızın tedbirli, dikkatli ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

