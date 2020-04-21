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Aktüel

Sivas'ta işçi emeklisi maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

2020-04-21 17:36:30 -
Sivas'ta işçi emeklisi maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir işçi emeklisi, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşını bağışlayarak destek oldu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Salih Gökkaya, emekli maaşını çekmek için 112'yi arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Bunun üzerine görevliler, Gökkaya'nın maaşını çekerek teslim etti.

Gökkaya da maaşını getiren görevlilere teşekkür ederek, 2 bin 370 lira olan maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacağını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ekipler, parayı bankaya yatırarak dekontu Gökkaya'ya verdi.

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