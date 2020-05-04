  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:54:56 -
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta yıldırım isabet etmesi sonucu bir köylü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı İnceağa köyünde yağışlı havada hayvanlarını otlatmaya çıkaran Metin Polat'a (47) köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Koçbaba mevkisinde yıldırım isabet etti.

Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Polat'ın cenazesi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi.

Cenaze, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da telef oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı