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Yerel Sivas'ta feci kaza
Yerel

Sivas'ta feci kaza

Yeniakit Publisher
2023-07-24 01:41:00 -
Sivas'ta feci kaza

Sivas'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Taşlıdere dinlenme tesisleri yanında meydana geldi. Tesislerde bulunan düğün salonundaki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Gürün ilçesine gitmek üzere yola çıkan Tekin Demirkaya (36) yönetimindeki 58 HK 646 plakalı otomobil, Kayseri'den Sivas kent merkezine gelmekte olan Yunus Özkur yönetimindeki 58 ACB 758 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Düğünden çıkarak konvoy yapan diğer araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Tekin Demirkaya, yanında bulunan aynı aileden Fadime (61), İbrahim Berat (3), Gözde (6), Buğra Demirkaya (1) ile diğer araçta bulunan İsmail, Zübeyde, Ümmü Gülsüm ve İkranur Özkur yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücülerden Yunus Özkur kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan İbrahim Berat ve Buğra Demirkaya isimli çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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