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Sivas'ta 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İran uyruklu 6 yolcunun valizinde, 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:47
Sivas'ta 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında bulunan ve İran uyruklu yolcular T.A., A.F., M.B., S.A., F.M. ve A.A.'ya ait valizler arandı. Yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.  Şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:47
  1. Sivas
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