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Yerel Sivas'ta 190 köye ulaşım sağlanamıyor
Yerel

Sivas'ta 190 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta gece yağan kar nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 09:59:00 -
Sivas'ta 190 köye ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 190 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi yapıların bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

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