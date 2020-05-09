Sivas’ta 1 yılda 125 akraba evliliği yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2019" bültenini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre oluşturulan verilerde illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıklandı. Buna göre Sivas’ta 2019 yılında toplam evlenme sayısı 4 bin 28 olurken akraba evliliği sayısı ise 125 olarak kayıtlara geçti. Akraba evliliği oranı Türkiye’de yüzde 4 iken Sivas’ta yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Sivas’ta evli sayısı 314 bine dayandı

Sivas’ta son verilere göre evli birey sayısı 313 bin 977 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 25 bin 963 olarak açıklandı. Akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti. Rakamların resmi nikahla yapılan evliliklere ait olduğu, akraba evliliği olarak birinci derecede kuzenler ile yapılan evliliklerin kapsandığı, yabancıların kapsama alınmadığı belirtildi.