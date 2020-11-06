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Spor Sivasspor'un yüzü Avrupa'da 11 yıl sonra güldü
Spor

Sivasspor'un yüzü Avrupa'da 11 yıl sonra güldü

Avrupa kupalarında 11 yıl aradan sonra yeniden mücadele eden Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında Karabağ'ı mağlup ederek puanla tanıştı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:29:05 -
Sivasspor'un yüzü Avrupa'da 11 yıl sonra güldü

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda üçüncü haftada Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 11 yıl aradan sonra mücadele ettiği Avrupa arenasında galibiyet sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında dün konuk ettiği Karabağ'ı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanını almayı başardı.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, evinde Karabağ'ı 2-0 yenerek gruptan çıkma adına önemli bir avantaj sağladı.

Sivasspor, Avrupa'daki 4. sınavını 26 Kasım'da Karabağ'a karşı verecek.


- Sivasspor'un Avrupa'daki golcüleri


Sivas ekibi, Avrupa'da 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 9 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (3), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu.


- Villarreal liderliğini devam ettirdi


Villarreal takımının Maccabi Tel-Aviv'i evinde 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü haftada, Maccabi Tel-Aviv 6 puanla ikinci, Sivasspor 3 puanla üçüncü ve henüz puanı bulunmayan Karabağ takımı ise son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda puan durumu şöyle:


Maç G B M A Y Puan
Villarreal 3 3 0 0 12 4 9
Maccabi Tel-Aviv 3 2 0 1 3 5 6
Sivasspor 3 1 0 2 6 7 3
Karabağ 3 0 0 3 1 6 0


- Sivasspor'un Avrupa karnesi


Sivasspor, Avrupa kariyerinde çıktığı 11 maçtan üçünü kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivas ekibi, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.


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