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Spor Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Maccabi Tel-Aviv haftayı bir puanla kapattı
Spor

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Maccabi Tel-Aviv haftayı bir puanla kapattı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 00:02:11 -
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Maccabi Tel-Aviv haftayı bir puanla kapattı

ANKARA (AA) - Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile 0-0 berabere kaldı.

İsrail ligindeki Maccabi Tel-Aviv-Hapoel Beer Sheva mücadelesi golsüz tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının fikstürü etkilediği ligdeki 3. maçlarını oynayan ekiplerden Maccabi Tel-Aviv, puanını 2'ye, Hapoel Beer Sheva ise 4'e çıkardı.

Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

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