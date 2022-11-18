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Spor Sivassporlu oyuncu İsrail'e kaçtı
Spor

Sivassporlu oyuncu İsrail'e kaçtı

Sivasspor'un kilit ismi Dia Saba, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi üzerine apar topar memleketi İsrail'e gitti. Saba'nın sözleşmesi feshedilecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 08:22:00 -
Sivassporlu oyuncu İsrail'e kaçtı

Sivasspor’da, sezon başında Al-Nasr’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Dia Saba şoku yaşanıyor.

Oyuncunun sezon başındaki transferi özellikle eşinin tavırlarından dolayı zor gerçekleşmişti. Kulübün Avrupa kupalarında oynaması, Dia Saba'nın teklifi kabul etmesinde büyük rol oynamıştı.

29 yaşındaki İsrailli futbolcu, takıma ve şehre uyum sağladıktan sonra performansı oldukça artmış, attığı goller ve verdiği kritik paslar ile futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Ancak Dia Saba’nın eşinin bir türlü Sivas’ı beğenmemesi ve Sivas’ta yaşamak istememesi, oyuncuyu negatif yönde etkilemeye başladı.

Dünya Kupası için verilen arada soluğu İsrail'deki ailesinin yanında alan oyuncunun, eşinin yanında olmadığından mutsuz olduğu ve bu yüzden Sivas’a geri dönmek istemediği öğrenildi.

Öte yandan Saba'nın, sezon başında sözleşmesine koydurduğu sözleşme fesih maddesini yürürlüğe sokacağı kaydedildi.

Oyuncu, anlaştıkları parayı getirmesi halinde hiçbir yaptırım olmadan kontratını sonlandırabilecek. Sivas yönetimi ise Saba'yı en azından sezon sonuna kadar kalması için ikna etmeye çalışıyor.

İsrailli futbolcu, bu sezon 14 maçta 5 gol 5 asistle oynadı.

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Yorumlar

a.d

Bu ülkede İslam düşmanı rum ve yahudi oyuncu istemiyorum.....

ahmet veli

Haberi okuyanlarda, haberi baska yeri ile okuyor. Millet olarak kendi dilinde okudugunu anlamada son siralarda olunmasinin nedeni iste bu. Haberin hicbir yerinde islam dusmanligindan bahsetmiyor. Ula ben SIvas liyim, bende orada yasamak istemem. Kisin soguk, kirac bir il, insanlari madimagi yakti ... kim orada yasamak ister...
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