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Spor Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı
Spor

Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:14:06 -
Sivasspor'dan MKE Ankaragücü futbolcusu Bolingi için "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün ağırladığı ve 0-0 berabere kaldığı MKE Ankaragücü'nün sakatlanan oyuncusu Jonathan Bolingi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Ankaragücü, sporcunuza acil şifalar dileriz." paylaşımında bulunuldu.

MKE Ankaragücü Kulübü ise yaptığı açıklamada, Bolingi'nin sol dirseğinde çıkık tespit edildiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının 78. dakikasında sakatlanan ve kolu çıktığı belirlenen Bolingi, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.


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