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Spor Sivasspor’da Rey Manaj kamptan ayrıldı
Spor

Sivasspor’da Rey Manaj kamptan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 20:01:00 -
Sivasspor’da Rey Manaj kamptan ayrıldı

Adı birçok takımla anılan Sivasspor’un golcüsü Rey Manaj, bugün Erzurum kampından ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampında çalışmalarımı sürdüren Sivasspor’da golcü futbolcu Rey Manaj kamptan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre Manaj’ın transfer için yurt dışında bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Manaj da sosyal medya hesabından havalimanında valiz fotoğrafı çekerek paylaşımda bulundu.

 
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