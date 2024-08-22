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Spor Sivasspor’da orta sahaya takviye
Spor

Sivasspor’da orta sahaya takviye

Yeniakit Publisher
2024-08-22 15:09:00 -
Sivasspor’da orta sahaya takviye

Sivasspor, Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

eni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

12 Ağustos 1996'da Paris'te dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen sporcu geçtiğimiz sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı. Kariyerinde 215 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol atarken 7 kez de asist yaptı. Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

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