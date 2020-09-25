  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Spor

Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:18:51 -
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Üç grup halinde top kapma, pas, pres ve geniş alanda çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise orta şut çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı