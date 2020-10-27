  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor'da Maccabi Tel-Aviv mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da Maccabi Tel-Aviv mesaisi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:13:51 -
Sivasspor'da Maccabi Tel-Aviv mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda bir süredir sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Casimir Ninga da yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü TSİ ile 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Bakan Soylu'dan İskenderun açıklaması: İkisi de elde
Gündem

Bakan Soylu'dan İskenderun açıklaması: İkisi de elde

Hatay'da meydana gelen terör saldırısının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin ikisinin de elde olduğunu du..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay