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Spor Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi
Spor

Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 08:42:00 -
Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James’e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

 

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