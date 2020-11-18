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Spor Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:07:27 -
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Yarım sahada çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışma yaptı.

Çad Milli Takımı'ndan dönen Casimir Ninga da idmanda yer alırken, sakatlığı bulunan Jorge Felix ise takımdan ayrı koşulara devam etti.

Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.









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