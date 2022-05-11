Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Alanyaspor karşılaşmanın 78. dakikasında Famara Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti. 88. dakikada sahneye Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan sahneye çıktı ve takımına 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca mücadelede bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Sivasspor toplamda 3-2'lik skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.