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Spor Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu
Spor

Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:20:14 -
Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) öncülüğünde başlatılan kampanyayla alınan otobüs, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'a teslim edildi.

Sivasspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, kulübün şehrin göz bebeği olduğunu söyledi.

STSO öncülüğünde Sivaslıların ortak duygularının birlikteliğiyle otobüsün alındığını belirten Ayhan, "Sivas halkının yardımseverlik manasında böyle bir duygusu var ama Sivasspor olunca bu yardımseverlik daha cömert bir şekilde kullanılıyor." dedi.

Otobüsün hayırlı olmasını temenni eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Kumbarasında parası olan minik Yiğidolar'dan tutun herkesin burada yansıması var. Sivassporlu futbolcular bu araçla seyahat ederken tüm Sivaslıların arkalarında olduğunu bilmeleri önemli. Bütün şehir arkalarında, onlara emek veriyor ve hizmet ediyor. Bugün ki Maccabi Tel Aviv maçında da bütün şehrin Sivasspor'a bir ikramı oldu. İnşallah takımımızda bunun karşılığını akşam alacağı galibiyetle verecektir."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise otobüsün hayırlı olmasını dileyerek, Sivasspor'un kentin ortak paydası ve değeri olduğunu vurguladı.

STSO Başkanı Mustafa Eken de anlamlı bir günde anlamlı bir tören gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kulübümüz her zaman en iyisini hak ediyor. Otobüsümüz vardı ama yenilenmesi lazımdı. Takımımıza moral olarak bir hediye vermemiz gerekiyordu. Sanayicilerimizden, iş adamlarımızdan Sivas dışındaki hemşehrilerimizden taleplerde bulunduk, onlar da ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Çocuklarımızın kumbaralarından çıkarttığı harçlıklarından dahi katılarak destek olduğu bir kampanya yaptık. Bu bizi gerçekten mutlu etti." ifadelerini kullandı.


- "Sivasspor'a gösterilen ilgi bizleri memnun ediyor"


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Sivasspor'a hediye edilen otobüsün birlik ve beraberliğin nişanesi olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberliği göstermesi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğuna işaret eden Otyakmaz, "Sivasspor'a gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle hem memnun ediyor hem de motive ediyor. Ayrıca üzerimize de önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluğu yerine getirirken de birtakım küçük hediyelerin bizlere çok faydası oluyor. Düşünenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından otobüsün anahtarı Otyakmaz'a teslim edildi.

Vali Ayhan, bir süre otobüsü kullandı.

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