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Spor Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak
Spor

Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 10:53:00 -
Sivasspor yarın sahasında Altay'la karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 37 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 29 puanla 17. sırada bulunan Altay karşısında seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt ile sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Leke James ve Pedro Henrique karşılaşmada forma giyemeyecek.

Altay Sivas'ta puan arayacak

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan Altay, mağlup olmadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karşılaşma için dün Sivas'a giden siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını bugün Sivas'ta gerçekleştirecek.

Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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