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Spor Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek
Spor

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 10:21:00 -
Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor, 23 puanla 7'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve

sağlık ekibi karar verecek.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

 

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