Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk zaferini kazandı
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde sahasında Azerbeycan takımı Karabağ'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk zaferini kazandı.
Sivasspor ile Karabağ, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 2-0 kazandı.
İlk yarıya etkili başlayan Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 11. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında rakibine pozisyon vermeyen ve birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Sivasspor soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda topu rakibine bırakan ve hızlı hücumlarla gol arayan Sivasspor, 88. dakikada Kayode'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sivasspor ile Karabağ, grubun 4. haftasındaki maçta bu kez Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 3'e çıkardı. Karabağ ise 0 puanda kaldı.