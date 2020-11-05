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Spor Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk zaferini kazandı
Spor

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk zaferini kazandı

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde sahasında Azerbeycan takımı Karabağ'ı 2-0 yenerek gruptaki ilk zaferini kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:16:00 -
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde ilk zaferini kazandı

Sivasspor ile Karabağ, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 2-0 kazandı.

İlk yarıya etkili başlayan Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 11. dakikada kaydettiği golle öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında rakibine pozisyon vermeyen ve birçok gol fırsatını değerlendiremeyen Sivasspor soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda topu rakibine bırakan ve hızlı hücumlarla gol arayan Sivasspor, 88. dakikada Kayode'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sivasspor ile Karabağ, grubun 4. haftasındaki maçta bu kez Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 3'e çıkardı. Karabağ ise 0 puanda kaldı.

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