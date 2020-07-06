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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Hatadan döneceklerine inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:35:56 -
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Hatadan döneceklerine inanıyorum"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları maçın pazar ya da pazartesi gününe alınmasını beklediklerini ifade etti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, dün Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada aşırı sıcak ve eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra büyük avantaj yakaladıklarına dikkati çeken Çalımbay, "Maalesef bunu değerlendiremedik. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Genel olarak takımımdan memnundum. 4 maç var, her şey elimizde. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyorsak kalan maçları kazanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, bir haftada ikisi İstanbul deplasmanı olmak üzere peş peşe 3 maç oynayacak olmalarına tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Diğer takımların programı da sıkıştırılmış ama bizim fikstürü tam sıkıştırmışlar. Bilerek mi yapıyorlar, anlamıyoruz. Bir takıma iki günde bir maç verilmez. Bu hatadan döneceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçını pazar ya da pazartesi gününe alırlarsa arkadaşlarımız biraz daha dinlenir. Yeni geldik İstanbul'dan, 2 gün sonra maç yapacağız. Bu maçtan 2 gün sonra da İstanbul'da yine maç yapacağız. Bir baksınlar, dinlenmeden en çok maç yapan biziz. Onun için biraz anlayışlı davranırlarsa seviniriz. Bu süreçte arkadaşlarımız çok fazla sakatlık yaşadı. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz kendimize güveniyoruz."

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