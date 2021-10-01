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Spor Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Spor

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 11:28:00 -
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.

Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

 

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