Sivasspor, Malmö’ye diş geçiremedi!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’ye 3-1 yenildi. Müsabakanın rövanş maçı ise 25 Ağustos’ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off tur ilk maçında Sivasspor deplasmanda Malmö’ye konuk oldu. Peki, maç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’ye 3-1 yenildi. Müsabakanın rövanş maçı ise 25 Ağustos’ta oynanacak.
Malmö - Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor maç sonucu
18. dakikada Birmancevic’in pasını alan Zeidan’ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu: 1-0 30. dakikada Uğur’un ortasına kafa vuran James topu ağlarla buluşturdu: 1-1
37. dakikada Erdal Rakip’i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen’in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö’nün 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı.
68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1
73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö maçı 3-1 kazandı.
Aktüel
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