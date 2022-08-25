Sivasspor-Malmö! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivasspor, sahasında Malmö'yü konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivasspor, sahasında Malmö'yü konuk ediyor.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Sivasspor-Malmö mücadelesini TRT Spor canlı yayınlayacak.
Sivasspor, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.
Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.
Karşılaşma öncesinde Sivasspor'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor.
SİVASSPOR-MALMÖ
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Hakan, Ulvestad, Gradel, Njie, Yatabare.
MALMÖ: Dahlin, Moisander, Hadzikadunic, Nielsen, Erdal, Pena, Christiansen, Beijmo, Birmancevic, Toivonen, Mohamed.
HAKEM: Srdjan Jovanovic
STAT: Sivas 4 Eylül
SAAT: 20:00
YAYIN: TRT Spor
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